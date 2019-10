Controlli nel Potentino, dieci denunce

(ANSA) - POTENZA, 21 OTT - Dieci persone sono state denunciate in stato di libertà alla magistratura dai Carabinieri durante controlli "a tappeto" eseguiti in provincia di Potenza.

Le dieci persone denunciate sono "responsabili di violazioni di carattere penale in materia di armi, sostanze stupefacenti e circolazione stradale".