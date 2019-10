Crob Rionero-Asp insieme per le pazienti

(ANSA) - POTENZA, 17 OTT - Una rete tra Irccs Crob di Rionero in Vulture (Potenza) e Asp a vantaggio delle pazienti con tumore della mammella. Questo - secondo quanto reso noto in un comunicato - è il fulcro della convenzione sulla senologia stipulata tra l'Istituto di Rionero in Vulture e l'Azienda Sanitaria di Potenza.

Da oggi - e per ogni giovedì pomeriggio, dalle ore 16, in via sperimentale fino al 31 dicembre prossimo - l'equipe di chirurgia senologica dell'ospedale oncologico lucano presterà servizio anche al polo sanitario Madre Teresa di Calcutta del capoluogo.