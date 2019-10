Una pdl: "Istituire l'Agenzia forestale"

(ANSA) - POTENZA, 16 OTT - In Basilicata le foreste sono estese su circa 354 mila ettari (il 35,6% del territorio regionale), di cui il 59,5% di proprietà privata, e il restante 40,5% di proprietà pubblica, per un settore che occupa complessivamente circa 4.500 persone: per questo motivo i consiglieri regionali Luca Braia (Avanti Basilicata) e Carlo Trerotola (Prospettive Lucane) hanno presentato una proposta di legge per l'istituzione dell'Agenzia forestale regionale (Agenforbas).