Polstrada Potenza intensifica controlli

(ANSA) - POTENZA, 15 OTT - Nel mese di ottobre sono stati "intensificati" i servizi di controlli straordinari effettuati dalla sezione di Potenza della Polizia stradale. In particolare - secondo quanto reso noto in un comunicato - dall'1 al 15 ottobre sono state state complessivamente contestate 989 violazioni al Codice della strada, delle quali 509 per eccesso di velocità.