Festa 2 luglio: il tema per il Carro

(ANSA) - MATERA, 15 OTT - E' incentrato sul tema evangelico "Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua. La Cattedrale casa di Dio tra le case degli uomini" il concorso per la realizzazione del carro trionfale di cartapesta 2020 per la festa del 2 luglio, in onore della Patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna. Lo si è appreso nel corso di una conferenza stampa.