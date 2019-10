Agricoltura: in arrivo 5,6 mln di euro

(ANSA) - POTENZA, 15 OTT - "Contrastare il progressivo spopolamento delle aree interne, sostenendo l'avvio di nuove attività imprenditoriali extra-agricole nelle aree rurali della Basilicata in grado di garantire nuova vitalità nei 66 Comuni lucani con meno di duemila abitanti": è l'obiettivo del bando "Sottomisura 6.2 - Aiuto all'avviamento di attività non agricole in aree rurali", attivato dalla Regione Basilicata nell'ambito del Psr Feasr 2014-2020, con un finanziamento di 5,6 milioni di euro. Il progetto sarà presentato in una serie di incontri pubblici dall'assessore all'agricoltura Francesco Fanelli e dallo staff dell'Ufficio Autorità di Gestione del Psr 2014-2020.