Trecchina, benzinaio evade 1,3 milioni

(ANSA) - POTENZA, 9 OTT - Il titolare di un distributore di carburante situato "su un'arteria connotata da intenso flusso veicolare", nel comune di Trecchina (Potenza), ha occultato ricavi per 1,3 milioni di euro e ha evaso l'iva per 300 mila euro "non dichiarando nulla al fisco per un anno". Lo ha scoperto la Guardia di Finanza, che ha classificato il titolare dell'impianto come "evasore totale" e lo ha denunciato all'autorità giudiziaria.