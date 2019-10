Viabilità: Regione vuole report da Anas

(ANSA) - POTENZA, 07 OTT - La Regione Basilicata ha chiesto all'Anas "un maggior flusso di informazioni, ovvero un 'report' sui cantieri e sugli stati di avanzamento delle infrastrutture lucane, maggiormente dettagliato e periodico" in modo da permettere all'ente regionale "di conoscere con precisione lo stato dell'arte per i lavori sulle strade della Basilicata, e garantire un quadro chiaro anche ai lucani che le percorrono".

E' quanto ha annunciato nel pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa a Potenza, l'assessore regionale alle infrastrutture, Donatella Merra. L'assessore ha spiegato che con il nuovo capo compartimento dell'Anas "c'è stata un'immediata interlocuzione, e una grande disponibilità a portare avanti un progetto utile per tutti".