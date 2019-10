Parkour: una gara spettacolare nei Sassi

(ANSA) - MATERA, 5 OTT - Il marocchino Didi Alaoui per i ragazzi e la statunitense Sidney Olson sono i vincitori del "Red Bulla Art of Motion", una gara di parkour che si è svolta oggi nei rioni Sassi di Matera e che ha attirato centinaia di spettatori. Alla manifestazione, cominciata con le selezioni tre giorni fa, hanno partecipato 18 atleti. La gara si è svolta per la prima volta a Matera, in diverse zone della città.