Boom di visite a Italcementi a Matera

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - Non è stata solo una giornata di porte aperte il 5 ottobre all'impianto Italcementi di Matera ma una vera e propria occasione di festa, a cui c'è stato un recor di presenze. Alla giornata di porte aperte (che rientra nell'iniziativa nazionale di Federbeton) hanno infatti partecipato 1.500 persone.

Dalle 10 alle 14 infatti il programma non ha previsto solo visite guidate al sito in cui è stato prodotto il cemento servito per i porti di Taranto e Monopoli, ma anche momenti di incontro, degustazioni, giochi e anche un laboratorio del pane realizzato dalla fondazione Sassi, che è stato un'anteprima della Festa del Pane. A fare da cicerone ai visitatori (fra cui 500 studenti dalle elementari alle superiori, ma anche universitari) sono stati gli stessi dipendenti dell'impianto.