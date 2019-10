Cicala: D'Acquisto un esempio di umanità

(ANSA) - POTENZA, 04 OTT - "Salvo D'Acquisto è l'esempio di umanità, che al di là del proprio ruolo, con spirito di carità e sacrificio, ha saputo mantenere una profonda dignità anche nel momento ultimo".

Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala, nel corso del convegno "La via laica alla santità", promosso dalla Diocesi di Melfi (Potenza) e dal Comando Legione Carabinieri "Basilicata" in memoria del vicebrigadiere D'Acquisto, medaglia d'oro al valor militare per aver sacrificato la propria vita, il 23 settembre 1943, per salvare molti civili durante un rastrellamento delle truppe naziste.