Canone speciale Rai, l'evasione all'80%

(ANSA) - POTENZA, 30 SET - L'80 per cento degli esercizi della provincia di Potenza tenuti a pagare il "Canone speciale Rai" non lo ha fatto: è quanto emerge da controlli che la Guardia di Finanza ha attuato dall'inizio dell'anno. Il canone speciale Rai è riservato agli "esercizi pubblici in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall'ambito familiare".