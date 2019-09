"I Sassi d'oro" a Matera il 4 ottobre

(ANSA) - POTENZA, 27 SET - Sono in programma "importanti novità, a partire dalla collaborazione con l'Italian Movie Awards, il Festival del cinema italiano all'estero, che si terrà a New York il prossimo 19 novembre", nella quarta edizione de "I Sassi d'oro: impresa, doppiaggio e cinema", la cui cerimonia di premiazione è in programma Matera il prossimo 4 ottobre.

"I Sassi d'oro" è una "manifestazione culturale nata per promuovere e valorizzare lo spettacolo e i mestieri legati all'impresa cinematografica, al mondo della post-produzione, del doppiaggio e delle politiche sociali e del lavoro". In occasione del festival in programma a New York, "sarà consegnato un riconoscimento speciale 'I Sassi d'Oro' a una maestranza del cinema Italiano all'estero".