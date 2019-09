San Carlo e Melfi, presentati 2 primari

(ANSA) - POTENZA, 16 SET - La sanità lucana acquisisce due nuovi primari: Antonio Sisto, per la struttura complessa di Neonatologia nell'ospedale San Carlo di Potenza, e Francesco Bernasconi, per la Ginecologia nel presidio ospedaliero di Melfi (Potenza). I due nuovi primari sono stati presentati stamani, a Potenza, nel corso di un conferenza stampa a cui ha partecipato l'assessore regionale alla Salute, Rocco Leone, e il dg del San Carlo, Massimo Barresi. "E' per noi una giornata importante - ha detto Leone - con due innesti fondamentali per la sanità della Basilicata".