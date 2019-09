Potenza è la 'città delle infanzie'

(ANSA) - POTENZA, 11 SET - Saranno una quarantina gli appuntamenti della terza edizione del festival "La città delle infanzie - ovvero il Mediterraneo delle storie", che si svolgerà a Potenza da domani, 12 settembre, fino a domenica 15 settembre: gli eventi saranno suddivisi in narrazioni, laboratori ed incontri letterari, "che si svolgeranno in diverse location e, per la prima volta, anche nelle abitazioni private e negli studi medici". Il programma della manifestazione è stato presentato, stamani a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, dall'ideatore del festival, Gianluca Caporaso.