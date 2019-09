Controlli a Monticchio, tre denunce

(ANSA) - POTENZA, 4 SET - Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri nel corso dei controlli negli esercizi commerciali dell'area dei laghi di Monticchio, a Rionero in Vulture (Potenza). Le denunce sono state decise a causa del mancato rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e una per aver utilizzato impianti elettrici in assenza di certificazione di conformità e manutenzione periodica.