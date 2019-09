Domani a Potenza sarà lutto cittadino

(ANSA) - POTENZA, 2 SET - Il sindaco di Potenza, Mario Guarente, ha proclamato per domani una giornata di lutto cittadino in coincidenza con i funerali dei due operai potentini morti il 29 agosto scorso ad Aliano (Matera), dove erano andati per ispezionare un pozzo di servizio di una discarica. I funerali dei due operai si svolgeranno alle ore 15 nella chiesa della Beata Vergine del Rosario, al rione Betlemme. Guarente parteciperà alla cerimonia funebre "in veste ufficiale" e le bandiere esposte davanti agli edifici pubblici saranno a mezz'asta.