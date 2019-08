Caporalato: controlli nel Materano

(ANSA) - MATERA, 13 AGO - Tre persone sono state denunciate, a vario titolo, nell'ambito di controlli contro il caporalato effettuati dai Carabinieri in provincia di Matera dal 22 luglio al 7 agosto scorso. In totale sono state controllati 234 lavoratori e 62 aziende, sono stati sequestrati due veicoli e comminate sanzioni amministrative per circa 43 mila euro.