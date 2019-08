Imprese: azienda potentina in gruppo Psc

(ANSA) - POTENZA, 12 AGO - Psc, un "gruppo industriale internazionale specializzato nella progettazione e realizzazione di impianti tecnologici per grandi opere di edilizia civile, industriale ed infrastrutturale, leader in Italia nel settore dell'impiantistica tecnologica per grandi infrastrutture", ha acquisito la società "Cargo", un'azienda potentina con 190 dipendenti e 25 milioni di fatturato "specializzata nella gestione e manutenzione delle reti elettriche". Lo ha reso noto lo stesso gruppo Psc (presente anche in Russia, Qatar e in Sud America), spiegando di avere per il 2019 "una previsione di fatturato di 350 milioni di euro.