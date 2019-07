Potenza: Tramutoli, "ricorso al Tar"

(ANSA) - POTENZA, 31 LUG - Sconfitto per 200 voti (16.248 contro 16.048) al ballottaggio del 9 giugno scorso per l'elezione del primo cittadino di Potenza, il candidato sindaco Valerio Tramutoli (Basilicata possibile) ha presentato ricorso al Tar per la Basilicata contro la vittoria di Mario Guarente (Lega, alla guida di una coalizione di centrodestra). Nel ricorso si fa riferimento a "incongruenze, errori e anomalie riscontrate in un numero considerevole, circa il 40% (30 su 77), dei verbali riassuntivi degli uffici sezionali elettorali".