Microcredito: due bandi per 20 mln euro

(ANSA) - POTENZA, 31 LUG - Saranno pubblicati domani sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata due avvisi pubblici per la presentazione delle domande di accesso al Fondo per il Microcredito - Po Fse 2014-2020. In un comunicato è specificato che il "soggetto gestore è Sviluppo Basilicata spa".

e che "la dotazione finanziaria complessiva è di 20 milioni di euro".