"Disoccupazioni liquidate nei tempi"

(ANSA) - POTENZA, 31 LUG - "E' falso quanto denunciato ieri dalla Flai-Cgil riguardo presunti ritardi nella liquidazione delle domande di disoccupazione agricola gestite dall'Agenzia di Melfi (Potenza) dell'Inps". E' la risposta dell'Istituto di previdenza che, in un comunicato, ha specificato che "sono pervenute 2.022 domande di disoccupazione agricola riferite al 2018 e in pagamento nel 2019. Il termine per la presentazione è fissato per legge al 31 marzo, e all'Inps sono concessi 120 giorni da tale data per la definizione delle domande presentate".