Una mostra da Matera 2019 a Tokyo 2020

(ANSA) - MATERA, 24 LUG - I dieci metri di altezza del tuffo dalla piattaforma di Klaus Di Biasi, che finiscono sul fondo di un'antica cisterna scavata nella roccia, le distanze di un salto triplo e di un salto in lungo che segnano la distanza tra pareti tufacee, sono alcune delle attrazioni che i visitatori troveranno negli ipogei di piazza san Francesco d'Assisi, a Matera, per la mostra "Road To Tokyo", a un anno dall'apertura dei giochi olimpici in Giappone. La mostra, organizzata dalla Fondazione "Matera-Basilicata 2019", è stata inaugurata oggi dalla vicepresidente del Coni, Alessandra Sensini, e dal presidente della Fondazione, Salvatore Adduce.