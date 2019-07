Nuoto in Corea: "orgogliosi" di Acerenza

(ANSA) - POTENZA, 22 LUG - "Il giovane lucano Domenico Acerenza ci riempie di orgoglio": lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, in riferimento "all'impresa sportiva - secondo quanto scritto in una nota dell'ufficio stampa dell'assemblea - del giovane atleta che due giorni fa ai campionati mondiali di nuoto in Corea del Sud ha conquistato la medaglia d'argento nella staffetta mista Mixed Relay di cinquemila metri".

"Le mie più sincere congratulazioni al nostro corregionale di Sasso di Castalda (Potenza) - ha aggiunto Cicala - per l'importante risultato raggiunto. Domenico Acerenza è la dimostrazione di quanto l'impegno, la costanza e il sacrificio siano la strada da perseguire per ottenere grandi risultati.

Auspico di poter formulare personalmente i miei auguri al nostro atleta lucano".