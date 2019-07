Lavoro: nel 2019 aumento vertiginoso cig

(ANSA) - POTENZA, 20 LUG - "Nei primi sei mesi del 2019 le ore di cig erogate in Basilicata sono 'schizzate' a più 295,6 per cento per effetto soprattutto della cig straordinaria (8,3 milioni di ore rispetto a 2,1 milioni di ore del primo semestre 2018)". Lo ha reso noto la Uil di Basilicata, citando i "dati più significativi del Sesto rapporto sulla cig realizzato dal Servizio politiche attive e passive del lavoro della Uil".