Una 500F del 1968 e un 'Giro d'Italia'

(ANSA) - POTENZA, 19 LUG - Un "giro d'Italia" lungo quattromila chilometri, da Sud a Nord della penisola a bordo di una Fiat 500F del 1968, per portare nel Paese "l'immagine della Basilicata", la passione per le auto storiche e un messaggio di sensibilizzazione per una raccolta fondi per i malati di Parkinson: il tour partirà da Potenza il 27 luglio e, fino al 3 agosto, passerà da Palermo, Napoli, Roma, Aosta, Padova, e Ancona, per arrivare fino a Matera.

Il programma è stato illustrato nel pomeriggio, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa. A bordo della 500 - toccando una ventina di città in tutto il Paese - saliranno Gennaro Guerriero e Giuseppe Bubbico, della scuderia "Historic club Lupi della Lucania".