Reato in Kazakistan, fermato a Policoro

(ANSA) - POLICORO (MATERA), 18 LUG - Nei suoi confronti, in Kazakistan, era stato emesso un "provvedimento restrittivo della libertà personale" per il reato di frode fiscale: scoperto a Policoro (Matera), dove era in vacanza, un 32enne di nazionalità bielorusso è stato fermato e arrestato dalla Polizia. L'arresto - secondo quanto reso noto dalla Questura di Matera - è stato convalidato.