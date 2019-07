Aggressione a Cancellara, un arresto

(ANSA) - POTENZA, 18 LUG - Con le accuse di lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere, a Cancellara (Potenza), i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 57 anni che, per motivi banali, con un bastone aveva colpito alla testa un 58enne. L'aggressione è avvenuta durante i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine.