Ferrosud Matera: un incontro in Regione

(ANSA) - POTENZA, 16 LUG - Il piano industriale "per il rilancio della Ferrosud di Matera", con "commesse da produrre nello stabilimento materano", deve essere presentato entro il 30 settembre prossimo: "in questa fase, la Regione e i sindacati si adopereranno perché in un prossimo incontro al Ministero dello Sviluppo economico sia possibile individuare tutte le soluzioni necessarie a sbloccare definitivamente la vertenza". Sono queste le conclusioni emerse nel corso di un incontro che si è svolto oggi, a Potenza, a cui ha partecipato l'assessore regionale alle attività produttive, Francesco Cupparo, e i rappresentanti dei sindacati.