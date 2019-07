Migrazioni, un nuovo modo di raccontare

(ANSA) - POTENZA, 12 LUG - Dal 15 al 21 luglio a Sant'Arcangelo (Potenza) si svolgerà la prima edizione del "City of Peace Summer Camp 2019 - MigrAction Imagine innovative tools for Breaking Stereotypes and Building Dialogue": per una settimana, 15 giovani - lucani e provenienti "da varie parti d'Italia e d'Europa" - si riuniranno "per immaginare un nuovo modo di raccontare le migrazioni e le storie dei rifugiati, partendo da un confronto tra la realtà delle persone accolte e la complessità del contesto della comunità locale". Il Summer Camp - è scritto in una nota - si terrà a Sant'Arcangelo, dove ha sede "uno dei principali progetti di accoglienza per rifugiati e minori stranieri non accompagnati della Provincia di Potenza e gestiti dalla Fondazione Città della Pace, Arci Basilicata, Cooperativa sociale Il Sicomoro e l'Associazione Tolbà".