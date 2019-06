Droga in auto e armi nascoste: arrestato

(ANSA) - FERRANDINA (MATERA), 29 GIU - Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai Carabinieri, a Ferrandina (Matera), per essere stato trovato in possesso di mezzo chilo di eroina e di armi e munizioni. La droga è stata trovata dai militari nell'auto dell'uomo, fermata per un controllo. Le armi erano in una grotta naturale, in un terreno.