Consiglio regionale,convalida definitiva

(ANSA) - POTENZA, 25 GIU - Il Consiglio regionale della Basilicata ha votato oggi all'unanimità la convalida definitiva dei consiglieri regionali. Accogliendo la proposta della Giunta per le elezioni - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa del Consiglio regionale - l'assemblea ha deciso che "non esistono cause ostative alla carica".