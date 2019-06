Architettura vergogna: un esempio per Ue

(ANSA) - MATERA, 14 GIU - Il progetto studio di riqualificazione urbana "Architettura della vergogna" sul rione Serra Venerdi, nato a Matera negli anni Cinquanta con la prima legge di risanamento dei malsani rioni Sassi, "è un esempio di buone pratiche di intervento per altre realtà europee". E' quanto è stato sottolineato oggi in una conferenza stampa che si è tenuta in Municipio.