Matera 2019: la Corsa dei Poveri Cristi

(ANSA) - MATERA, 13 GIU - Con la croce addosso e la scritta per spiegare perché la si porta, in modo da farla vedere a tutti e magari ironizzare su disgrazie grandi e piccole che possono essere superate con la solidarietà altrui. E' - come lui stesso ha spiegato in una conferenza stampa - la motivazione che ha portato il fotografo Luca Acito a proporre nella Community della Fondazione Matera - Basilicata 2019 la 'Corsa dei Poveri Cristi', evento podistico non agonistico, che si terrà nella Capitale europea della Cultura 2019 domenica 17 novembre ("non una data qualsiasi ma a novembre, mese di riflessione") facendo leva su partecipazione e solidarietà.