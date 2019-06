Shell Eco-Marathon a Londra, Unibas c'è

(ANSA) - POTENZA, 12 GIU - Il team dell'Università della Basilicata parteciperà anche quest'anno alla "Shell Eco-marathon Europe 2019", in programma dal primo al 5 luglio "sul tracciato del Mercedes-Benz World, a Weybridge, Londra". Il team lucano, guidato dal professor Enrico Nino, "scenderà in pista con 'Potentia', veicolo appartenente alla categoria Prototype alimentato a benzina. Per la partecipazione all'evento 2019 - secondo quanto reso noto da Shell - il lavoro di sviluppo si è concentrato sulla progettazione e costruzione di un nuovo motore a doppio albero a gomiti, oltre che al normale sviluppo del telaio e della carrozzeria".