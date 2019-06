Arisa, al via il 15 giugno tour estivo

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Arisa si prepara ad affrontare un'intensa estate. Dal 14 giugno arriva in radio il nuovo singolo "Tam tam" - estratto dall'album Una nuova Rosalba in città (Sugar) - e, il giorno successivo da Lamezia Terme, parte il tour estivo che porterà Arisa sui palchi di tutta Italia.

Un tour inedito rispetto ai precedenti, dove musica e visual si fondono per portare dal vivo i brani del nuovo album e i grandi successi di Arisa riadattati per avvicinarsi stilisticamente alle atmosfere dell'ultimo progetto discografico più orientato verso la dimensione elettronica.

Queste le date: 15 giugno Lamezia Terme, 30 giugno Anzio, 8 luglio Bormio, 20 luglio Foiano della Chiana (AR), 26 luglio Fermo, 31 luglio Trentola Ducenta (CE), 3 agosto Fondi (LT), 7 agosto Marina di Pietrasanta (LU), 11 agosto Festival Altomonte (CS), 12 agosto Genzano di Lucania (PZ), 14 agosto Sanremo, 20 agosto Ceglie Messapica (BR), 4 settembre Chiari (BS), 9 settembre Magliano (LE), 13 settembre Ribera (AG), 21 settembre Canelli (AT).