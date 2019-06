Vigili del fuoco: a Matera nuova caserma

(ANSA) - MATERA, 7 GIU - A Matera - dove è in corso il 26/o raduno dell'Associazione nazionale Vigili del fuoco - è stata inaugurata stamani la nuova caserma, che è annessa alla vecchia struttura di via Timmari, alla periferia della Capitale europea della Cultura 2019. In serata, sempre nell'ambito del raduno nazionale, sulla terrazza di Palazzo Lanfranchi, con affaccio sui Sassi, si terrà il concerto della Banda nazionale dei Vigili del fuoco.