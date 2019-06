Sanità: l'assessore Leone al San Carlo

(ANSA) - POTENZA, 6 GIU - "Sto visitando gli ospedali lucani, per verificarne le condizioni e per programmare un futuro migliore per i lucani. Il San Carlo ha molte eccellenze, ha anche qualche criticità che dobbiamo cercare di superare, per dare a questa struttura il ruolo importante che merita". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute, Rocco Leone, a margine del suo incontro con i dirigenti, i medici e i sanitari del San Carlo.