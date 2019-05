A Viggiano sciopero 'Fridays for future'

(ANSA) - POTENZA, 22 MAG - In Basilicata, lo sciopero mondiale del "Fridays for future" contro i cambiamenti climatici si svolgerà a Viggiano (Potenza), nell'area delle estrazioni petrolifere, venerdì prossimo, 24 maggio, organizzato dal Coordinamento regionale No Triv. Il programma è stato illustrato a Potenza, in una conferenza stampa.