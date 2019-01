Neve: nel Potentino quasi finito il sale

(ANSA) - POTENZA, 9 GEN - La Provincia di Potenza ha chiesto alla Regione Basilicata "risorse straordinarie" per 350 mila euro "per poter assicurare l'acquisto di nuove scorte di sale" da utilizzare per rendere percorribile la rete viaria del Potentino, dallo scorso 29 dicembre interessata da neve e ghiaccio. Il presidente dell'ente, Rocco Guarino, ha spiegato che finora gli oltre 100 mezzi spartineve e spargisale della Provincia hanno utilizzato oltre 47 mila quintali di sale.