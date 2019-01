Matera 2019, in fila per avere i pass

(ANSA) - MATERA, 9 GEN - Decine e decine di persone sono in fila stamani davanti alla prefettura di Matera - sotto la pioggia - per ritirare il pass individuale per assistere alla fase finale della cerimonia inaugurale dell'anno da Capitale europea della Cultura, in programma nella serata di sabato 19 gennaio. Ci sono stati anche momenti di tensione, ma successivamente, la situazione è migliorata.