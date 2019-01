Unibas, verso un nuovo corso di laurea

(ANSA) - POTENZA, 08 GEN - Dal prossimo anno accademico sarà attivo nell'Università della Basilicata il corso di laurea triennale sperimentale a orientamento professionale in "Tecniche per l'edilizia e la gestione del territorio". Il corso "prevede un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato, ed è caratterizzato da un tirocinio curriculare di almeno 50 cfu (crediti formativi universitari), svolto in collaborazione con i collegi provinciali dei Geometri di Potenza e Matera". Il nuovo corso e la convenzione tra l'Unibas e i Collegi dei geometri e geometri laureati delle provincie di Potenza e Matera sono stati illustrati stamani, a Potenza.