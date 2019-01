Wine to love: "Un nuovo successo lucano"

(ANSA) - POTENZA, 5 GEN - "Ancora la nostra regione che entra in milioni di case: è la volta del Vulture, di Venosa (Potenza), con il nostro vino Aglianico e i meravigliosi paesaggi, protagonisti della prima serata di Rai1 con quasi 4 milioni di telespettatori è uno share del 16,4%. Lo ha evidenziato, in una nota, l'assessore regionale all'agricoltura, Luca Braia, il quale ha espresso un "ringraziamento doveroso al nostro Domenico Fortunato e al produttore Cesare Fragnelli e alla Rai per il successo di share del film 'Wine to Love' (con Ornella Muti), dopo quello altissimo del Capodanno di Rai1 che ha portato la Basilicata e Matera nelle tv di tutta Italia e del mondo".