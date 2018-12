Regionali: M5S, "Tar? Siamo ottimisti"

(ANSA) - MATERA, 8 DIC - "Andremo a votare il più presto possibile": lo ha detto il candidato M5S alla Presidenza della Regione Basilicata, Antonio Mattia, che in serata sta tenendo un sit-in a Matera, in piazza Vittorio Veneto. Mattia ha ricordato che il Tar ha fissato al 19 dicembre l'udienza sul ricorso presentato dai pentastellati contro il decreto della Giunta regionale lucana che fissa le elezioni regionali in Basilicata per il 26 maggio 2019. "Siamo ottimisti - ha proseguito - che verranno accolti i motivi del ricorso".