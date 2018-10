Inclusione sociale: tirocini prorogati

(ANSA) - POTENZA, 22 OTT - La Giunta regionale della Basilicata ha deliberato "la proroga di ulteriori sei mesi dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, rientranti nell'ambito della programmazione del Po Fse 2014-2020, per i Comuni che hanno attestato la necessità di garantire l'inclusione, l'autonomia e la riabilitazione dei destinatari presi in carico". Lo ha reso noto l'ufficio stampa spiegando che "l'investimento complessivo della proroga è stato stimato in 2.885.430 euro e, oltre al finanziamento dell'indennità mensile di partecipazione per i 770 cittadini lucani coinvolti nell'iniziativa, comprende gli oneri previdenziali e assicurativi".