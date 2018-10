Matera 2019 in cammino verso Dubai 2020

(ANSA) - MATERA, 20 OTT - Matera, che nel 2019 sarà capitale europea della cultura, guiderà una "piattaforma per tutte le capitale europee della cultura che vogliono connettersi per portare le proprie esperienze" all'Esposizione universale in programma nel 2020 a Dubai, la prima in un Paese arabo. Un accordo di collaborazione è stata firmato oggi, a Matera, dal commissariato italiano per Expo 2020 e dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019. Obiettivo è "portare a Expo 2020 le iniziative e i progetti che contribuiscono alla creazione di nuove policy innovative, nazionali e internazionali".