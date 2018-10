I centri storici non ricevono attenzione

(ANSA) - MATERA, 20 OTT - "I centri storici italiani non sono più oggetto di attenzione né da parte della classe politica, né da parte della cultura disciplinare né di quella amministrativa". E' la conclusione di un convegno su "Patrimonio e qualità dell'architettura tra tutela e trasformazione della città storica", che si è svolto oggi a Matera per iniziativa del consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. "La realtà è che molti centri storici sono effettivamente decaduti e altri al contrario, sono vitalissimi e in grado di trascinare la qualità socio-economica dell'intera città cui afferiscono".