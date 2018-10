Coldiretti: troppe criticità e anomalie

(ANSA) - POTENZA, 20 OTT - L'agricoltura lucana soffre per "le tante criticità e anomalie di un sistema burocratizzato e fortemente ingessato che sta generando fibrillazioni ormai al limite della sopportazione imprenditoriale che potrebbe anche degenerare in situazioni non controllabili", al punto che è necessario convocare un "tavolo per affrontare l'emergenza agricoltura". E' la richiesta che il presidente della Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani, ha fatto alla vicepresidente della Regione, Flavia Franconi, in una lettera.