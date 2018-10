Cocaina e marijuana, arrestato a Rionero

(ANSA) - POTENZA, 19 OTT - Trovato in possesso di circa 30 grammi di cocaina e di due grammi di marijuana, a Rionero in Vulture (Potenza), un giovane di 24 anni è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari dai Carabinieri. Il giovane è stato fermato "in una zona appartata mentre - è spiegato in un comunicato diffuso dal Comando provinciale di Potenza dell'Arma - stava parlando con un'altra persona".