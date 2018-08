Morsi a un Carabiniere, arrestata donna

(ANSA) - POTENZA, 14 AGO - Una donna di nazionalità nigeriana di 20 anni è stata arrestata dai Carabinieri, alla periferia di Potenza, con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è stato convalidato dal magistrato, che ha disposto la remissione in libertà della donna. I Carabinieri sono intervenuti in via della Fisica, quando hanno visto che la donna faceva i propri bisogni "sulla strada".